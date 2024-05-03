Глушаков опроверг информацию об отстранении от основного состава «Урарту» из-за конфликта

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что его исключили из состава команды из-за конфликта с одноклубником.

«У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что конфликт случился из-за того, что Глушаков приставал к жене партнёра по команде во время ужина в одном из ресторанов. После этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько принял решение убрать Глушакова из состава.

Глушаков провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола.