Глушаков опроверг информацию об отстранении от основного состава «Урарту» из-за конфликта
- РИА Новости
«У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
В СМИ появилась информация, что конфликт случился из-за того, что Глушаков приставал к жене партнёра по команде во время ужина в одном из ресторанов. После этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько принял решение убрать Глушакова из состава.
Глушаков провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола.