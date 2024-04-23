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Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола

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Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков высказался о дальнейших планах в карьере.
Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола
  • РИА Новости

«Завершу ли я летом карьеру? Может быть, но не хочется просто так уходить. Поиграть ещё можно. Для чего? Ну, кайфануть, забивать какие-то голы хочется, ещё что-нибудь. Просто тут три месяца. А там дальше уже видно будет», — сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

27 февраля стало известно, что Глушаков стал игроком армянского «Урарту». За клуб футболист выступает под восьмым игровым номером.

В текущем сезоне он провёл за армянский клуб 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Ранее Глушаков назвал Промеса своим другом.

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