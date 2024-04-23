Глушаков назвал Промеса своим другом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков считает нападающего красно-белых Квинси Промеса своим другом.

«Когда последний раз общался с Квинси? Я тебе скажу, перед «Спартак» — «Ростов» (2:0). В этом году? Да, у меня есть даже фотография. Вообще, Квинси — это такая история... тяжёлая. Он мой друг. Я с ним очень хорошо общался и общаюсь, и всегда общался, но... ничего такого», — рассказал Глушаков в интервью на YouTube-канале Nobel.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что никакого развития ситуации об экстрадиции Промеса из ОАЭ пока нет.