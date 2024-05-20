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СЭ: Слишкович назначен главным тренером «Спартака» из-за правил РФС

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В настоящий момент Владимир Слишкович является главным тренером московского «Спартака».
СЭ: Слишкович назначен главным тренером «Спартака» из-за правил РФС
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

15 мая специалист перестал быть исполняющим обязанности, а на следующий день вступил в должность главного тренера команды.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб пошёл на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации». Тренер только 30 дней может быть исполняющим обязанности, а затем клуб должен назначить его главным или найти другого специалиста.

14 апреля стало известно об отставке Гильермо Абаскаля. Слишкович был назначен наставником красно-белых до конца сезона. В июле «Спартак» возглавит Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия обратился к болельщикам «Спартака».

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