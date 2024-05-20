Кузнецов: благодарен «Каролине» за возможность продолжить карьеру в НХЛ
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«Это была великолепная возможность для меня. Я сделаю всё, что пойдёт на пользу команде. Я очень благодарен за возможность играть в НХЛ», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.
2 марта «Вашингтон Кэпиталз» выставил россиянина на драфт отказов НХЛ. Затем он был переведён в команду Американской хоккейной лиги «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).
8-го числа игрок присоединился к «Каролине». «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.
Ранее Артемий Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча с «Каролиной».