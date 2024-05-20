Гвардиола — о будущем: я ближе к тому, чтобы уйти из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении контракта с клубом.

«Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, нежели остаться. Мы поговорили с клубом, я останусь в следующем сезоне. Но по ходу сезона мы будем общаться», — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, что испанец тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, его действующий рассчитан до середины 2025 года. Команда вновь стала чемпионом Англии в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов.