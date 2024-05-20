Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова — 18-я, Людмила Самсонова — 19-я, Анастасия Павлюченкова — 22-я, Анна Калинская — 25-я.

Вероника Кудерметова с 25-й строчки опустилась на 31-ю. Диана Шнайдер, напротив, с 62-го места поднялась на 47-е. Накануне она одержала победу на турнире WTA 125 в Париже.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил Александру Звереву четвёртое место в обновлённом рейтинге АТР.