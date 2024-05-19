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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последнем матче Клоппа

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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последнем матче Клоппа
  • AP
  • © Jon Super

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Алексис Мак Аллистер (34-я минута) и Джарелл Куанса (40-я).

«Ливерпуль» набрал 82 очка и занял третье место в чемпионате Англии. У «Вулверхэмптона» 46 очков и 14-я позиция.

Напомним, что это последний матч Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Ливерпуля». Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».

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