«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последнем матче Клоппа
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Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Алексис Мак Аллистер (34-я минута) и Джарелл Куанса (40-я).
«Ливерпуль» набрал 82 очка и занял третье место в чемпионате Англии. У «Вулверхэмптона» 46 очков и 14-я позиция.
Напомним, что это последний матч Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Ливерпуля». Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».