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«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в четвёртый раз подряд

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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в четвёртый раз подряд
  • AP
  • © Dave Thompson

Встреча, проходившая в «Манчестере», завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Фил Фоден (2-я, 18-я минуты) и Родри (59-я). Единственный гол у «Вест Хэма» забил Мохаммед Кудус (42-я).

Благодаря победе «Сити» набрал 91 очко и занял первое место в турнирной таблице чемпионата. Команда выиграла титул в четвёртый раз подряд.

«Вест Хэм», набравший 52 очка, находится на девятой позиции.

Ранее Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне.

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