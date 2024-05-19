«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в четвёртый раз подряд

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая в «Манчестере», завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Фил Фоден (2-я, 18-я минуты) и Родри (59-я). Единственный гол у «Вест Хэма» забил Мохаммед Кудус (42-я).

Благодаря победе «Сити» набрал 91 очко и занял первое место в турнирной таблице чемпионата. Команда выиграла титул в четвёртый раз подряд.

«Вест Хэм», набравший 52 очка, находится на девятой позиции.

Ранее Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне.