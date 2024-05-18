Чичерова — о дисквалификации Валиевой: очевидно, что ситуация была нацелена на разрушение имиджа

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Это всё очень странно, почему приняли такое жёсткое решение? Возникает очень много вопросов на эту тему. Совершенно очевидно, что вся эта ситуация была нацелена на разрушение имиджа. Создали громкий информационный повод», — приводит слова Чичеровой Metaratings.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева высказалась об отношениях между РФ и Китаем.