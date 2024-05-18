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Колесников: отсутствие международных стартов на результаты не влияет

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Российский пловец Климент Колесников заявил, что отсутствие международных стартов не влияет на его результаты.
Колесников: отсутствие международных стартов на результаты не влияет
  • AP

«Отсутствие международных стартов на результаты не влияет. Это по моим субъективным ощущениям. У меня есть свои задачи и цели, которые я стремлюсь выполнять. У меня нет задачи кого‑то обогнать. Если бы у меня была такая задача, то, возможно, были бы проблемы. Но у меня свои цели, поэтому проблем с мотивацией нет», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

В вопросе международных стартов он отметил, что «иногда скучаешь по антуражу, обстановке».

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

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