Колесников: отсутствие международных стартов на результаты не влияет

Российский пловец Климент Колесников заявил, что отсутствие международных стартов не влияет на его результаты.

«Отсутствие международных стартов на результаты не влияет. Это по моим субъективным ощущениям. У меня есть свои задачи и цели, которые я стремлюсь выполнять. У меня нет задачи кого‑то обогнать. Если бы у меня была такая задача, то, возможно, были бы проблемы. Но у меня свои цели, поэтому проблем с мотивацией нет», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

В вопросе международных стартов он отметил, что «иногда скучаешь по антуражу, обстановке».

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.