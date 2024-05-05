Колесников: с человеческой точки зрения — условия допуска на ОИ не нормальные

Российский пловец Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Мне присылали эти требования, чтобы я был осведомлён о них. Увидел, прочитал, что-то поверхностно понял, отметил. В целом выглядело всё не так страшно, как казалось. Но, углубляясь в этот свод правил и санкций, которые против нас был введены для участия в Олимпиаде, то с чисто человеческой точки зрения — они не нормальные!» — приводит слова Колесникова «МК-Спорт».

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже.