Источник: Кержаков может стать новым главным тренером «Кайрата»
- Gettyimages.ru
- © Michael Regan - FIFA
Об этом сообщает журналист Владимир Жарков.
Иван Карпов отмечает, что окончательного решения о его назначении ещё нет. У клуба есть ещё два кандидата.
Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).
Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН».
Ранее сообщалось, что в «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова.