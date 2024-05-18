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Источник: Кержаков может стать новым главным тренером «Кайрата»

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Бывший футболист сборной России Александр Кержаков может возглавить казахстанский «Кайрат».
Источник: Кержаков может стать новым главным тренером «Кайрата»
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Regan - FIFA

Об этом сообщает журналист Владимир Жарков.

Иван Карпов отмечает, что окончательного решения о его назначении ещё нет. У клуба есть ещё два кандидата.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН».

Ранее сообщалось, что в «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова.

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