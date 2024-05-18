Федерация бокса России подписала соглашение с Росгвардией

Федерация бокса России и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии в рамках церемонии закрытия чемпионата войск национальной гвардии «Кубок Победы».

От федерации соглашение подписала генеральный секретарь Татьяна Кириенко, от Росгвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.

«Подписав соглашение, мы объединились. Нас объединил бокс, и этим объединением мы демонстрируем прежде всего свою преданность нашей отчизне. А ещё нас объединяет любовь к своей родине, мужество, честь, непрерывная готовность встать на защиту своей родины», — приводит слова Кириенко пресс-служба.

Золотов отметил, что в Росгвардии нацелены на укрепление связей с Федерацией бокса России.

Ранее в Федерации бокса России заявили, что МОК стал службой политического сыска.