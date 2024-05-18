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В «Крыльях Советов» опровергли информацию о премии за победу над «Динамо»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко опроверг информацию о премиальных за победу над «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.
В «Крыльях Советов» опровергли информацию о премии за победу над «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Первый раз об этом слышу», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Крыльям Советов» за победу над «Динамо» обещали премию в размере 20 млн рублей.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Таким образом, «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе «Крыльев» — 40 очков и восьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура.

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