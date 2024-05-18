Личка — о победе над «Крыльями»: матч получился тяжёлым, не было свободы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

«До 80‑й минуты игра была равной. Матч получился тяжёлым, не было свободы. Мы в таком моменте, когда важен результат, а не красивая игра. Вы всё видели сами, матч прошёл очень тяжело», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Таким образом, «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе «Крыльев» — 40 очков и восьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может досрочно стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24 после 29-го тура.