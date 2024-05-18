Агент Шпинёв: в ближайшее время вы узнаете о будущем Джикии
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Почему не договорились? Вся информация у клуба. Его будущее? В ближайшее время всё вы узнаете», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.
Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.