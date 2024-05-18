Агент Шпинёв: в ближайшее время вы узнаете о будущем Джикии

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.

«Почему не договорились? Вся информация у клуба. Его будущее? В ближайшее время всё вы узнаете», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.