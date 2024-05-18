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Карякин считает, что российские журналисты будут работать в сложных условиях на Олимпиаде

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.
Карякин считает, что российские журналисты будут работать в сложных условиях на Олимпиаде
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Ничего нового не вижу. Каждое ужесточение плавно вытекает из предыдущего, это звенья одной цепи. Абсолютно русофобская позиция. А кто поедет, пусть готовится к сплошным унижениям. Раз такая позиция у Запада, нам, на мой взгляд, не нужно марать о них руки», — приводит слова Карякина ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.

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