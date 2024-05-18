Карякин считает, что российские журналисты будут работать в сложных условиях на Олимпиаде

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.

«Ничего нового не вижу. Каждое ужесточение плавно вытекает из предыдущего, это звенья одной цепи. Абсолютно русофобская позиция. А кто поедет, пусть готовится к сплошным унижениям. Раз такая позиция у Запада, нам, на мой взгляд, не нужно марать о них руки», — приводит слова Карякина ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.