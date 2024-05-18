Карякин считает, что российские журналисты будут работать в сложных условиях на Олимпиаде
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«Ничего нового не вижу. Каждое ужесточение плавно вытекает из предыдущего, это звенья одной цепи. Абсолютно русофобская позиция. А кто поедет, пусть готовится к сплошным унижениям. Раз такая позиция у Запада, нам, на мой взгляд, не нужно марать о них руки», — приводит слова Карякина ТАСС.
17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.