Камоцци — об уходе Джикии из «Спартака»: мне очень жаль его

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.

«Мне очень жаль его. Я хорошо с ним знаком. И я знаю, как он был важен для «Спартака», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.