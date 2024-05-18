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Камоцци — об уходе Джикии из «Спартака»: мне очень жаль его

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.
Камоцци — об уходе Джикии из «Спартака»: мне очень жаль его
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне очень жаль его. Я хорошо с ним знаком. И я знаю, как он был важен для «Спартака», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.

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