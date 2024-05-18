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«Кристалл» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу

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«Кристалл» нанёс поражение «Локомотиву» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу.
«Кристалл» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 6:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком встречи был признан игрок «Кристалла» Остап Фёдоров.

В составе обеих команд выступали девять чемпионов мира: Алексей Макаров, Фёдор Земсков, Максим Чужков и Остап Фёдоров среди россиян и Брендо, Фелипе, Родриго, Маурисиньо, а также Датинья, которые становились обладателями трофея в составе сборной Бразилии.

Розыгрыш Суперкубка-2024 стал вторым в истории российского пляжного футбола — первый матч состоялся 13 мая 2018 года. Тогда встречались те же самые соперники и победителем стал «Кристалл».

В сезоне 2023 года «Кристалл» стал чемпионом страны и обладателем кубка, в то время как «Локомотив» завоевал серебряные медали первенства.

Ранее Митрофанов заявил, что пляжный футбол подходит к программе Игр дружбы.

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