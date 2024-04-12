RT в Telegram
Подпишись

Митрофанов заявил, что пляжный футбол подходит к программе Игр дружбы

Короткая ссылка
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проведении матчей по пляжному футболу на Играх дружбы.
Митрофанов заявил, что пляжный футбол подходит к программе Игр дружбы
  • РИА Новости

«Пляжный футбол был выбран исходя из удобства. Календарь позволяет командам из этого вида спорта участвовать в состязаниях. Так что это отличная возможность провести международное соревнование по пляжному футболу в России и привлечь внимание к самим играм. Что касается политики, то ни одна сборная не сталкивалась с какими-то препятствиями. ФИФА абсолютно лояльно относится к тому, что команды по пляжному футболу сразятся на Играх дружбы», — заявил он RT.

Ранее Максим Митрофанов высказался о ситуации с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить