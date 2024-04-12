Митрофанов заявил, что пляжный футбол подходит к программе Игр дружбы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проведении матчей по пляжному футболу на Играх дружбы.

«Пляжный футбол был выбран исходя из удобства. Календарь позволяет командам из этого вида спорта участвовать в состязаниях. Так что это отличная возможность провести международное соревнование по пляжному футболу в России и привлечь внимание к самим играм. Что касается политики, то ни одна сборная не сталкивалась с какими-то препятствиями. ФИФА абсолютно лояльно относится к тому, что команды по пляжному футболу сразятся на Играх дружбы», — заявил он RT.

Ранее Максим Митрофанов высказался о ситуации с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.