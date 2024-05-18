Червиченко: Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Видимо, «Спартак» считает, что кондиции Джикии недостаточны для борьбы за чемпионство. Но по таким же параметрам там 80% состава недостаточны для борьбы за чемпионство. Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке», — цитирует Андрея Червиченко «Чемпионат».
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.
Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».