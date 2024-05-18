Червиченко: Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об уходе из клуба защитника Георгия Джикии.

«Видимо, «Спартак» считает, что кондиции Джикии недостаточны для борьбы за чемпионство. Но по таким же параметрам там 80% состава недостаточны для борьбы за чемпионство. Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке», — цитирует Андрея Червиченко «Чемпионат».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».