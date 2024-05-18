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Васильев: руководство МОК нарушило все законы, о перемирии не может идти речи

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о перемирии на время Олимпийских игр в Париже.
Васильев: руководство МОК нарушило все законы, о перемирии не может идти речи
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Со стороны МОК нарушены все возможные законы, включая и Олимпийскую хартию. Поэтому какие нам можно делать жесты доброй воли, если руководство МОК, которое должно смотреть за соблюдением законов, само их нарушает? Сложно даже придумать те первые шаги с нашей стороны для того, чтобы привести в чувство невменяемое руководство МОК», — цитирует Васильева РИА Новости.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

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