Деменко считает, что психологический фактор повлиял на спад «Зенита»
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«Психологический фактор сыграл свою роль. Проблемы начались после игры с «Оренбургом», когда команда еле-еле забила один мяч. Что-то потерялось в атакующих действиях», — цитирует Деменко Betonmobile.
При этом он добавил, что «Зенит» сохраняет шансы на чемпионство.
В нынешнем сезоне санкт-петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Лидером является «Динамо». В активе москвичей 53 балла. Третий — «Краснодар» (50 очков).
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым.