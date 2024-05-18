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Деменко считает, что психологический фактор повлиял на спад «Зенита»

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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о спаде в результатах «Зенита» во второй половине сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Деменко считает, что психологический фактор повлиял на спад «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Психологический фактор сыграл свою роль. Проблемы начались после игры с «Оренбургом», когда команда еле-еле забила один мяч. Что-то потерялось в атакующих действиях», — цитирует Деменко Betonmobile.

При этом он добавил, что «Зенит» сохраняет шансы на чемпионство.

В нынешнем сезоне санкт-петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Лидером является «Динамо». В активе москвичей 53 балла. Третий — «Краснодар» (50 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым.

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