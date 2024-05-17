Источник: получивший травму Тороп успешно перенёс операцию

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенёс операцию после травмы костей лицевого черепа.

Как сообщает канал «Мутко против», футболист был прооперирован в университетской больнице МГМСУ. Операция длилась около часа, прошла успешно без осложнений.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее ЦСКА поблагодарил медицинский штаб «Зенита» за помощь в ситуации с травмой Торопа.