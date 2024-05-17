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«Матч ТВ»: Станкович может пригласить в «Спартак» полузащитника «Маккаби» Джабера

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Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в приглашении полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Станкович хотел видеть Джабера ещё в «Ференцвароше», но дело не дошло до переговоров. Игрок очень нравится специалисту.

Отмечается, что в услугах Джабера был заинтересован бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, а «Рубин» делал официальное предложение «Маккаби».

В текущем сезоне футболист сыграл за команду 39 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».

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