«Матч ТВ»: Станкович может пригласить в «Спартак» полузащитника «Маккаби» Джабера
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Станкович хотел видеть Джабера ещё в «Ференцвароше», но дело не дошло до переговоров. Игрок очень нравится специалисту.
Отмечается, что в услугах Джабера был заинтересован бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, а «Рубин» делал официальное предложение «Маккаби».
В текущем сезоне футболист сыграл за команду 39 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».