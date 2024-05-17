Чичерова: Олимпиада превратилась, к сожалению, в политический театр

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова считает, что Игры превратились в политический театр.

«Олимпиада во все времена культивировалась как самое значимое спортивное мероприятие, как праздник спорта и мира. На неё делается большая ставка. Другой вопрос, что этот праздник превратился, к сожалению, в политический театр», — приводит слова Чичеровой Metaratings.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде.