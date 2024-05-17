RT в Telegram
Подпишись

Чичерова: Олимпиада превратилась, к сожалению, в политический театр

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова считает, что Игры превратились в политический театр.

«Олимпиада во все времена культивировалась как самое значимое спортивное мероприятие, как праздник спорта и мира. На неё делается большая ставка. Другой вопрос, что этот праздник превратился, к сожалению, в политический театр», — приводит слова Чичеровой Metaratings.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить