В Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде
- РИА Новости
«По сути, это можно назвать нарушением свободы слова. Ну и, кроме того, это попытка унизить российских журналистов таким образом. Сомневаюсь, что российские журналисты согласятся. Это абсолютно нелепое и позорное требование», — приводит слова Соловьёва ТАСС.
17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.