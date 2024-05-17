В Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими представителями СМИ на Олимпиаде.

«По сути, это можно назвать нарушением свободы слова. Ну и, кроме того, это попытка унизить российских журналистов таким образом. Сомневаюсь, что российские журналисты согласятся. Это абсолютно нелепое и позорное требование», — приводит слова Соловьёва ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.