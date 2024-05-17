RT в Telegram
Подпишись

В Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде

Короткая ссылка
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими представителями СМИ на Олимпиаде.
В Союзе журналистов назвали позорным требование для СМИ не использовать символику РФ на Олимпиаде
  • РИА Новости

«По сути, это можно назвать нарушением свободы слова. Ну и, кроме того, это попытка унизить российских журналистов таким образом. Сомневаюсь, что российские журналисты согласятся. Это абсолютно нелепое и позорное требование», — приводит слова Соловьёва ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить