Источник: Тороп рискует провести всю карьеру в специальной маске

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп может провести оставшуюся часть карьеры в специальной маске.

Как сообщает Telegram-канал Mash, восстановление после операции займёт около четырёх месяцев. Сообщается, что после велик риск, что у Торопа появится психологический надлом, как у Петра Чеха.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп высказался о своём самочувствии после тяжёлой травмы.