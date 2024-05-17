Личка — о матче с «Крыльями»: думать нужно о результате, а не о красивой игре

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал предстоящий матч с «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ.

«Мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре. Об этом мы говорим последние три матча. Игра не так важна, важны три очка. Это направление может быть сейчас и во встрече с «Крыльями Советов», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 18 мая в 14:00 мск.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место. «Краснодар» — на третьей позиции (50).

Ранее Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.