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Каменский: «Рейнджерс» — один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о шансах «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать победу в плей-офф НХЛ в текущем сезоне.
Каменский: «Рейнджерс» — один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли
  • РИА Новости

«Нью-Йорк Рейнджерс» — один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Команда играет здорово. Наши ребята играют здорово. Желаю им удачи. Панарин и Шестёркин — лидеры команды, ведут за собой команду. Создают, защищают, выигрывают матчи. Ведущие лица в команде, что приятно», — цитирует Каменского Vprognoze.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 5:3.

Российский нападающий Артемий Панарин записал в свой актив две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Ранее Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча против «Каролины».

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