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Губерниев назвал дурацким запрет МОК на использование российскими журналистами символики страны

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.
Губерниев назвал дурацким запрет МОК на использование российскими журналистами символики страны
  • РИА Новости

«На Олимпиаде будет считанное количество российских журналистов, телевизионщиков не будет вообще, поэтому всё равно. Решение абсолютно дурацкое, но сейчас ни горячо ни холодно. Главное, чтобы туда поехали наши спортсмены, а как-то рассказать об их выступлениях мы сможем», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.

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