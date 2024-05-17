Путин: политика ряда стран против российских спортсменов несправедлива

Президент России Владимир Путин подверг критике политику некоторых стран против российских спортсменов.

«Если они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы, в свою очередь, исполняли те правила, которые они нам диктуют... Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного, нет», — сказал Путин на пресс-конференции.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.