Семак: чтобы бороться за победу в чемпионате, «Зениту» нужно думать о своей игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команде нужно думать о своей игре для победы в чемпионате России.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать всё, что мы можем. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 19 мая в 19:00 мск.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга имеет в активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Динамо» опережает «Зенит» на два очка.

Ранее Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ.