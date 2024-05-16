RT в Telegram
Подпишись

Ванчопе — о Коста-Рике на ЧМ-2014: перед турниром над нами практически смеялись

Короткая ссылка
Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе высказался об удачном выступлении сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, когда команда попала в группу с Уругваем, Италией и Англией.
Ванчопе — о Коста-Рике на ЧМ-2014: перед турниром над нами практически смеялись
  • Футболисты Коста-Рики празднуют победу в матче 1/8 финала между Коста-Рикой и Грецией на стадионе «Пернамбуко Арена» в Ресифи во время чемпионата мира по футболу 2014 года
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«Над нами практически смеялись. Ждали, что мы проиграем все матчи со счётом 0:5... Но этот спорт тем и прекрасен. Нужно готовиться, соревноваться, бороться до конца. Мы также понимали, что европейцам будет непросто выступать в Латинской Америке из-за жары и влажности. Это довольно тяжело. Думаю, что эти факторы сказались на результатах некоторых сборных», — заявил он RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Пауло Ванчопе рассказал, когда началась его профессиональная карьера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить