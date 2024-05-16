Ванчопе — о Коста-Рике на ЧМ-2014: перед турниром над нами практически смеялись
- Футболисты Коста-Рики празднуют победу в матче 1/8 финала между Коста-Рикой и Грецией на стадионе «Пернамбуко Арена» в Ресифи во время чемпионата мира по футболу 2014 года
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«Над нами практически смеялись. Ждали, что мы проиграем все матчи со счётом 0:5... Но этот спорт тем и прекрасен. Нужно готовиться, соревноваться, бороться до конца. Мы также понимали, что европейцам будет непросто выступать в Латинской Америке из-за жары и влажности. Это довольно тяжело. Думаю, что эти факторы сказались на результатах некоторых сборных», — заявил он RT.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
Ранее Пауло Ванчопе рассказал, когда началась его профессиональная карьера.