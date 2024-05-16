Ванчопе — о Коста-Рике на ЧМ-2014: перед турниром над нами практически смеялись

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе высказался об удачном выступлении сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, когда команда попала в группу с Уругваем, Италией и Англией.

«Над нами практически смеялись. Ждали, что мы проиграем все матчи со счётом 0:5... Но этот спорт тем и прекрасен. Нужно готовиться, соревноваться, бороться до конца. Мы также понимали, что европейцам будет непросто выступать в Латинской Америке из-за жары и влажности. Это довольно тяжело. Думаю, что эти факторы сказались на результатах некоторых сборных», — заявил он RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Пауло Ванчопе рассказал, когда началась его профессиональная карьера.