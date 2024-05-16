Ванчопе: возможность уехать за границу у меня появилась, когда я дебютировал за взрослую сборную Коста-Рики

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе рассказал, когда началась его профессиональная карьера.

«Думаю, старт был положен на том самом молодёжном мундиале — за мной начали следить скауты и клубы. Однако реальная возможность уехать за границу у меня появилась, когда я дебютировал за взрослую сборную в ходе квалификации к чемпионату мира 1998 года во Франции. В матче с США отметился голом и передачей, выступил неплохо. Так совпало, что трансляцию встречи смотрел экс-защитник «Арсенала» Боб Макнаб, тогда проживавший в США. Он обратил на меня внимание и решил связаться», — сказал он RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Ванчопе рассказал, как из баскетбола перешёл в футбол.