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Ванчопе рассказал, как из баскетбола перешёл в футбол

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Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе рассказал, как из баскетбола он вернулся в футбол.
Ванчопе рассказал, как из баскетбола перешёл в футбол
  • Gettyimages.ru

«Мне посчастливилось защищать цвета юношеской сборной по баскетболу, и в США я достиг хороших результатов. Но я решил вернуться в Коста-Рику, чтобы получить диплом об окончании обучения и повидаться с друзьями. Встретился с бывшими товарищами по команде. Так вышло, что в этот день основа проводила товарищеский матч с юниорами. У вторых не набирался состав, поэтому они попросили меня выйти на поле», — заявил он RT.

Футболист рассказал, что в этой игре забил три гола в ворота основы.

«Тогда наставник заявил, что хочет видеть меня в составе. В тот же момент юношеская сборная Коста-Рики квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре. Меня попросили пройти отбор в команду. Я согласился, а остальное вы знаете. Я остался в футболе», — заключил он.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее экс-игрок «Ман Сити» заявил, что благодаря VAR футбол эволюционирует.

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