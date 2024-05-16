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Gazzetta.it: у Синнера роман с российской теннисисткой Калинской

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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер состоит в романтических отношениях с россиянкой Анной Калинской.
Gazzetta.it: у Синнера роман с российской теннисисткой Калинской
  • Gettyimages.ru

По информации La Gazetta dello Sport, спортсмен расстался с моделью Марией Браччини после четырёх лет отношений. Отмечается, что Калинская была замечена в Турине, где в настоящий момент восстанавливается после травмы Синнер.

Напомним, что итальянец является победителем Australian Open — 2024.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович потеряет статус первой ракетки мира в пользу Синнера, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос».

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