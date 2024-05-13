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Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в ближайшее время может лишиться статуса первой ракетки мира.
Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

Итальянский теннисист Янник Синнер имеет все шансы лишить Джоковича лидерства в рейтинге ATP. Это станет возможным, если серб не выйдет в финал Открытого чемпионата Франции.

При таком сценарии Синнер может даже не выступать на «Ролан Гаррос» и всё равно обойдёт серба.

Турнир пройдёт с 20 мая по 9 июня в Париже на кортах местного теннисного комплекса «Ролан Гаррос».

Ранее Джокович не исключил, что ситуация с бутылкой стала причиной поражения на «Мастерсе» в Риме.

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