Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
Итальянский теннисист Янник Синнер имеет все шансы лишить Джоковича лидерства в рейтинге ATP. Это станет возможным, если серб не выйдет в финал Открытого чемпионата Франции.
При таком сценарии Синнер может даже не выступать на «Ролан Гаррос» и всё равно обойдёт серба.
Турнир пройдёт с 20 мая по 9 июня в Париже на кортах местного теннисного комплекса «Ролан Гаррос».
Ранее Джокович не исключил, что ситуация с бутылкой стала причиной поражения на «Мастерсе» в Риме.