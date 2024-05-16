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Гордеев: на АСА 175 будет рубка двух отцов-кормильцев не на жизнь, а на смерть

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В Москве состоялось взвешивание перед турниром ACA 175, который пройдёт 17 мая в столице России.
Гордеев: на АСА 175 будет рубка двух отцов-кормильцев не на жизнь, а на смерть
  • Gettyimages.ru

Россиянин Павел Гордеев и белорус Артём Дамковский показали одинаковый вес — 70,7 кг.

«Вчера мы вместе были на беговой дорожке, гоняли вес, много гоняли. Я 77 кг весил, он — 78 кг. Он включил телефон, у него семья, трое детей. Я подумал, что он не сделает вес, жалко будет у него 20% забирать. Сегодня я взвесился, подхожу к нему и говорю: «Можешь вес не гонять, я тебе деньги обратно переведу», а он говорит: «Я сделаю вес».

Через пару часов он уже в весе, у него мотивация, благо у меня такая же мотивация (показывает фото семьи, фото на обложке телефона), только на одного ребёнка меньше, так что будем догонять. Я понимаю, что завтра этот человек будет драться не только за себя, но и за свою семью, поэтому завтра будет рубка двух отцов и кормильцев. Не на жизнь, а на смерть», — заявил Гордеев.

Бой станет главным событием ACA 175. Участники соглавного противостояния — американец Лэнс Палмер и россиянин Алексей Полпудников — также успешно уложились в категорию. Турнир пройдёт 17 мая на арене «Дворец Ирины Винер». Начало — в 16:25 мск.

Ранее сообщалось, что Багов и Батиста проведут бой 28 июня в рамках полуфинала Гран-при ACA.

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