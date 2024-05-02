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Багов и Батиста проведут бой 28 июня в рамках полуфинала Гран-при ACA

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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что поединок между россиянином Али Баговым и бразильцем Хердесоном Батистой пройдёт 28 июня.
Багов и Батиста проведут бой 28 июня в рамках полуфинала Гран-при ACA

    Поединок определит первого финалиста Гран-при в лёгком весе и пройдёт на ACA 177 в Сириусе.

    Напомним, что Багов победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Артёма Резникова в декабре 2023 года и вышел в полуфинал.

    Батиста одержал победу техническим нокаутом над Мехди Дакаевым в ноябре прошлого года.

    В активе Багова 33 победы и 11 поражений. На счету Батисты 20 побед и шесть поражений.

    Ранее сообщалось, что в ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года.

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