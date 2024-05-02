Багов и Батиста проведут бой 28 июня в рамках полуфинала Гран-при ACA

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что поединок между россиянином Али Баговым и бразильцем Хердесоном Батистой пройдёт 28 июня.

Поединок определит первого финалиста Гран-при в лёгком весе и пройдёт на ACA 177 в Сириусе.

Напомним, что Багов победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Артёма Резникова в декабре 2023 года и вышел в полуфинал.

Батиста одержал победу техническим нокаутом над Мехди Дакаевым в ноябре прошлого года.

В активе Багова 33 победы и 11 поражений. На счету Батисты 20 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что в ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года.