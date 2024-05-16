Колосков: если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошёл

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Рубин».

«Если бы он хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы не пошёл. Когда тренер переходит из элитной команды в «середняк», это говорит о том, что у него не всё в порядке с результатами», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Федотов известен по работе с «Оренбургом» и «Сочи», которому помог завоевать серебряные медали чемпионата России по футболу. ЦСКА он возглавил летом 2022 года. Под его руководством армейцы провели 84 матча, одержали 42 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

Ранее в ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин».