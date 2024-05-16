RT в Telegram
Подпишись

В ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин»

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном увольнении Владимира Федотова из армейского клуба и назначении на должность главного тренера «Рубина».
В ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин»
  • РИА Новости

«Что касается якобы желания Владимира Валентиновича (Федотова. — RT) возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Кроме того, представитель ЦСКА также опроверг слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера красно-синих по окончании сезона.

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит», — добавил Брейдо.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что ЦСКА не планирует увольнять Федотова по окончании нынешнего сезона РПЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить