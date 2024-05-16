В ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном увольнении Владимира Федотова из армейского клуба и назначении на должность главного тренера «Рубина».

«Что касается якобы желания Владимира Валентиновича (Федотова. — RT) возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Кроме того, представитель ЦСКА также опроверг слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера красно-синих по окончании сезона.

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит», — добавил Брейдо.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что ЦСКА не планирует увольнять Федотова по окончании нынешнего сезона РПЛ.