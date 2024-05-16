«Чемпионат»: ЦСКА не планирует увольнять Федотова

Московский ЦСКА не планирует отправлять в отставку главного тренера Владимира Федотова по окончании сезона-2023/24.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, были опровергнуты слухи о том, что уже летом ЦСКА намерен расстаться с Федотовым, а на его место назначить главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича.

Федотов известен по работе с «Оренбургом» и «Сочи», которому помог завоевать серебряные медали чемпионата России по футболу. ЦСКА он возглавил летом 2022 года. Под его руководством армейцы провели 84 матча, одержали 42 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

Под его руководством ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ, а также выиграл Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее Федотов высказался о поражении от «Зенита» в финальном матче Пути РПЛ Кубка России.