Габулов считает, что логично пригласить Игнашевича в ЦСКА
- РИА Новости
«ЦСКА по результатам провалился. Рассматривать Игнашевича вполне логично. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов. Он возглавляет команду с 2022 года. Армейцы после 28 туров чемпионата России занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
Ранее в ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин».