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Габулов считает, что логично пригласить Игнашевича в ЦСКА

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на пост наставника ЦСКА.
Габулов считает, что логично пригласить Игнашевича в ЦСКА
  • РИА Новости

«ЦСКА по результатам провалился. Рассматривать Игнашевича вполне логично. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов. Он возглавляет команду с 2022 года. Армейцы после 28 туров чемпионата России занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ранее в ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин».

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