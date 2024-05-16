Габулов считает, что логично пригласить Игнашевича в ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на пост наставника ЦСКА.

«ЦСКА по результатам провалился. Рассматривать Игнашевича вполне логично. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов. Он возглавляет команду с 2022 года. Армейцы после 28 туров чемпионата России занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ранее в ЦСКА не поверили, что Федотов хочет возглавить «Рубин».