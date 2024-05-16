Романо: вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы

Голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон не примет участие в двух оставшихся матчах нынешнего сезона из-за травмы.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, в перенесённом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Тоттенхэмом» Эдерсон получил перелом глазницы. На 62-й минуте голкипер столкнулся с защитником соперника Кристианом Ромеро и был вынужден покинуть поле.

Таким образом, в заключительном матче АПЛ сезона-2023/24 с «Вест-Хэмом», а также в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» ворота «горожан» будет защищать Штефан Ортега.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.