Романо: вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы
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Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, в перенесённом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Тоттенхэмом» Эдерсон получил перелом глазницы. На 62-й минуте голкипер столкнулся с защитником соперника Кристианом Ромеро и был вынужден покинуть поле.
Таким образом, в заключительном матче АПЛ сезона-2023/24 с «Вест-Хэмом», а также в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» ворота «горожан» будет защищать Штефан Ортега.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.