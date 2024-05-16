Ди Марцио: «Ювентус» может расторгнуть контракт с Аллегри из-за поведения в финале Кубка Италии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может быть освобождён от должности на следующей день после победы в Кубке Италии.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство туринского клуба осталось недовольно поведением итальянского специалиста во время финального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой».

В компенсированное время наставник повздорил с главным арбитром встречи, а после получения красной карточки сорвал с себя пиджак и галстук, после чего покинул тренерский мостик.

Аллегри известен по работе с «Кальяри», «Сассуоло» и «Миланом». «Ювентус» он возглавлял с 2014-го по 2019 год, а впоследствии вновь занял пост главного тренера в 2021-м. Под его руководством «старая синьора» по пять раз выиграла чемпионат и Кубок Италии, а также дважды брала Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Аллегри напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго после победы в финале Кубка Италии.