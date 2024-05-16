Аллегри угрожал журналисту после победы «Ювентуса» в Кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго после победы в финале Кубка Италии.

Аллегри сказал Вачиаго: «Ты дерьмовый директор! Пиши в своей газете правду, а не то, что тебе говорят». После он толкнул журналиста, добавив: «Знаю, где тебя найти. Я приду и оторву тебе оба уха, ударю тебя по лицу».

«Ювентус» в финале Кубка победил «Аталанту». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Отметим, что Аллегри получил красную карточку недовольства решением судьи в компенсированное время матча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обжаловать решение суда по делу о выплатах Роналду.