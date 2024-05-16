Нагельсманн: сказал Мюллеру, что это я подкупил судью матча с «Реалом»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пошутил, что подкупил главного арбитра ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Баварией».

«Я сказал Мюллеру, что заплатил рефери для того, чтобы он смог пораньше приехать в сборную. Заявил, что потратил собственные деньги. Конечно, это шутка», — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев (первая игра — 2:2).

В компенсированное время защитник гостей Маттейс де Лигт забил гол после свистка арбитра. По современным правилам, судьи должны были дать доиграть момент, несмотря на подозрения на офсайд.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее Мюллер заявил, что в Мадриде арбитры подсуживают «Реалу».