Мостовой сказал, что Медведев не называл «импотентами» футболистов «Зенита»
- РИА Новости
«Такого точно не было. Всё было нормально, обычный разговор», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
При этом хавбек заявил, что подробности беседы с Медведевым по окончании встречи с ЦСКА не расскажет ни один из футболистов сине-бело-голубых.
«Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча. Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи. Ничего такого. Выиграл — похвалит, проиграл — поругает», — добавил Мостовой.
В 28-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» сенсационно проиграл ЦСКА на своём поле, чего не случалось с 2011 года. Из-за этого петербуржцы лишились первого места в турнирной таблице, пропустив вперёд московское «Динамо».
Ранее Медведев опроверг информацию о жёстком разговоре с игроками после поражения от ЦСКА в 28-м туре РПЛ.