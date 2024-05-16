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Мостовой сказал, что Медведев не называл «импотентами» футболистов «Зенита»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой опроверг информацию о том, что председатель правления клуба Александр Медведев назвал игроков команды «импотентами» после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой сказал, что Медведев не называл «импотентами» футболистов «Зенита»
  • РИА Новости

«Такого точно не было. Всё было нормально, обычный разговор», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

При этом хавбек заявил, что подробности беседы с Медведевым по окончании встречи с ЦСКА не расскажет ни один из футболистов сине-бело-голубых.

«Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча. Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи. Ничего такого. Выиграл — похвалит, проиграл — поругает», — добавил Мостовой.

В 28-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» сенсационно проиграл ЦСКА на своём поле, чего не случалось с 2011 года. Из-за этого петербуржцы лишились первого места в турнирной таблице, пропустив вперёд московское «Динамо».

Ранее Медведев опроверг информацию о жёстком разговоре с игроками после поражения от ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

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